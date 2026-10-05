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Il ministro Mazzi: “Facciamo fatica a far capire che il turismo è un’economia per il Paese”

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Ott 5, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – “Sono qui per ascoltare le richieste di questo settore, che dovrebbe avere più considerazione a livello europeo. Adesso mi metterò al lavoro per capire come mai queste richieste non siano riuscite in questi anni ad andare avanti: alcune mi sembrano, oltre che lapalissiane, abbastanza semplici”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine del XII conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo promossa da Confindustria Nautica al Salone Nautico di Genova. “Facciamo un pò fatica a far capire che il turismo è una una vera e propria economia per il nostro Paese”.xa8/ads/mca1

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