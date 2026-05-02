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Università: 4 milioni € dalla Regione per 729 studenti in più che hanno diritto alla borsa di studio

DiRaimondo Bovone

Mag 2, 2026 , , , , , ,

La Regione Piemonte conferma il suo impegno per garantire il diritto allo studio e assegna a Edisu ulteriori 4 milioni di euro per garantire le borse di studio a 729 studenti che hanno maturato i requisiti dopo la scadenza del bando principale. Si tratta di 599 studenti immatricolati dopo il 30 novembre ’25  che a dicembre risultavano sospesi, più 112 specializzandi e 18 dottorandi di ricerca.
Sale così a 21.086 (1.944 in più rispetto all’anno 2024/2025) il numero degli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio per l’anno 2025/2026 grazie a uno stanziamento record di 114 milioni di euro che consente, anche per quest’anno, di garantire la copertura del 100% degli aventi diritto. 

L’assessore Cameroni e il governatore Cirio

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e de’assessore all’Istruzione Daniela Cameroni: «Nonostante il costante aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione continua a coprire il 100% degli idonei, nella convinzione che il sostegno al diritto allo studio e la vocazione universitaria del nostro territorio rappresentino un asset strategico per coltivare e attrarre talent, investendo sul futuro dei nostri giorni e del nostro Piemonte».
Così Roberta Piano, presidente Edisu Piemonte: «Nei prossimi giorni gli uffici di Edisu Piemonte avvieranno le procedure amministrative per i pagamenti dei 729 ulteriori borsisti che, sempre secondo le tempistiche stabilite dal nostro bando, avverranno a partire da fine maggio. Grazie all’impegno di Regione Piemonte possiamo ampliare il numero di studenti sostenuti nel loro percorso formativo».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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