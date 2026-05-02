Università: 4 milioni € dalla Regione per 729 studenti in più che hanno diritto alla borsa di studio

La Regione Piemonte conferma il suo impegno per garantire il diritto allo studio e assegna a Edisu ulteriori 4 milioni di euro per garantire le borse di studio a 729 studenti che hanno maturato i requisiti dopo la scadenza del bando principale. Si tratta di 599 studenti immatricolati dopo il 30 novembre ’25 che a dicembre risultavano sospesi, più 112 specializzandi e 18 dottorandi di ricerca.

Sale così a 21.086 (1.944 in più rispetto all’anno 2024/2025) il numero degli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio per l’anno 2025/2026 grazie a uno stanziamento record di 114 milioni di euro che consente, anche per quest’anno, di garantire la copertura del 100% degli aventi diritto.

L’assessore Cameroni e il governatore Cirio

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e de’assessore all’Istruzione Daniela Cameroni: «Nonostante il costante aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione continua a coprire il 100% degli idonei, nella convinzione che il sostegno al diritto allo studio e la vocazione universitaria del nostro territorio rappresentino un asset strategico per coltivare e attrarre talent, investendo sul futuro dei nostri giorni e del nostro Piemonte».

Così Roberta Piano, presidente Edisu Piemonte: «Nei prossimi giorni gli uffici di Edisu Piemonte avvieranno le procedure amministrative per i pagamenti dei 729 ulteriori borsisti che, sempre secondo le tempistiche stabilite dal nostro bando, avverranno a partire da fine maggio. Grazie all’impegno di Regione Piemonte possiamo ampliare il numero di studenti sostenuti nel loro percorso formativo».