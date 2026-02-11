Economia IN EVIDENZA Video

Il ministro Lollobrigida: “Su vino cambio di passo UE grazie al ruolo dell’Italia”

Feb 11, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Grazie al ruolo dell’Italia in questi ultimi anni, abbiamo raggiunto risultati importanti. Quando mi sono insediato, una delle prime azioni che ho contrastato era quella di tentare di stigmatizzare il vino come prodotto non degno di essere sostenuto. Obiettivamente, il risultato di ieri segna ancora una volta un cambio di passo dell’Unione europea, più compatibile con quella che è una tradizione europea che dobbiamo proteggere e valorizzare in un quadro mondiale sempre più complesso, nella quale la produttività, la tenuta delle imprese, la creazione di ricchezza e lavoro tornano ad essere un punto fondamentale dell’agenda europea”. Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, commentando il via libera al Pacchetto Vino dell’Ue.

