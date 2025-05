Viaggi d’affari in frenata ad aprile

ROMA (ITALPRESS) – Aprile segna una lieve flessione dei viaggi d’affari d’Italia. Il Business Travel Trend, secondo quanto riferito dal gruppo Uvet, raggiunge quota 106, con un calo di 2 punti rispetto allo stesso mese del 2024. Il numero di transazioni diminuisce di 5 punti, mentre la spesa media aumenta di 4 punti, sempre in confronto all’anno scorso. Le settimane successive all’annuncio del Presidente degli Stati Uniti Trump riguardo all’introduzione di nuovi dazi su scala globale hanno dato il via a quella che si profila come una vera e propria “guerra commerciale mondiale”. Le dichiarazioni sui dazi hanno fortemente influenzato i mercati finanziari, generando allarmismo e una marcata incertezza. Di conseguenza, anche il settore Business Travel ha registrato una contrazione del volume d’affari. Inoltre, nel mese di aprile 2025 la presenza di numerose festività ha accentuato la contrazione rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Business Travel Trend degli ultimi cinque anni mostra chiaramente la dimensione dell’impatto dovuto alla crisi pandemica, che ha toccato il livello più basso nel 2020 e 2021 con una ripresa nei due anni successivi.

sat/azn