Aumentano le ispezioni sui luoghi di lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i controlli sui luoghi di lavoro. Secondo quanto reso noto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro,i risultati dell’attività di vigilanza in materia di occupazione e legislazione sociale nel primo trimestre 2025 hanno fatto segnare +17% per le ispezioni e +20% per le pratiche irregolari accertate, rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono in calo i casi di lavoro nero rilevati. Nel primo trimestre del 2025 sono state effettuate oltre 35.000 ispezioni. Le pratiche già concluse con esito irregolare sono cresciute da 13.265 nel 2024 a 15.882 nel 2025. Un incremento reso possibile anche dal miglioramento della capacità di intelligence nell’individuazione di obiettivi ispettivi. In particolare le ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono cresciute del 28%, passando da 10.439 a 13.367. L’attività del solo personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha permesso il recupero di oltre 42 milioni di euro nei primi tre mesi del 2025, rispetto ai 38 milioni del 2024, segnando un incremento del 12%.sat/azn

