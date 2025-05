La ministra Casellati: “La burocrazia costa 225 miliardi l’anno a famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ allarmante il peso economico della burocrazia: 80 miliardi di euro è il costo annuo per le piccole-medie imprese, 225 miliardi di euro l’anno per famiglie e imprese. Importi che, con la semplificazione normativa, potranno essere risparmiati e indirizzati a beneficio di altre priorità del nostro Paese”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Question Time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sugli ultimi risultati in materia di semplificazione normativa, con particolare riferimento alla riduzione e al riordino della legislazione. “Ma il disboscamento normativo nazionale non è sufficiente, se non si incide anche sul diritto euro-unitario: è stata di recente attribuita un’apposita delega per la semplificazione al commissario Dombrovskis, che ho incontrato il 4 marzo scorso a Bruxelles, col quale ho avviato una collaborazione fruttuosa per un confronto sulla semplificazione normativa, a monte e non a valle, cioè nella fase istruttoria di elaborazione delle norme europee”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).