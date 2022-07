VeRa: quando l’intelligenza artificiale viene in aiuto al fisco

Dopo spesometro e redditometro, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione un nuovo strumento che aiuterà nel quotidiano lavoro di ricerca dei “furbetti” del Fisco.

La notizia è stata data qualche giorno fa attraverso un decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, approvato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, il quale, dopo attente analisi e valutazioni da parte del garante della privacy in merito all’anonimato dei dati, ha posto la sua firma.

Che cos’è e come funziona?



VeRa è l’acronimo di “verifica dei rapporti finanziari” ed è il nome del software che mediante un algoritmo incrocia i dati di conti correnti, spese, situazione immobiliare e mobiliare, mettendole a confronto con le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente.

Nella prima parte del processo è garantito l’anonimato: ad ogni soggetto verrà attribuito uno pseudonimo/codice che rimarrà tale fino all’eventuale anomalia dei dati ed in seguito verrà segnalato con la conseguente indagine e verifica.

L’obiettivo di VeRa è il controllo dei processi fraudolenti più importanti e dannosi come frodi, abusi del diritto, false compensazioni ed indebito godimento dei benefici erogati durante la pandemia COVID-19 ma anche multe, bolli non pagati ed evasione delle tasse.

Andrea Coslovi