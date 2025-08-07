Attualità Esteri IN EVIDENZA

Putin: “L’incontro con Zelensky è possibile, ma a certe condizioni”

Ago 7, 2025

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di “non essere contrario” ad un incontro con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tuttavia, è necessario creare le condizioni per tali contatti”, ha affermato il capo dello Stato russo in una conversazione con i giornalisti secondo quanto riferisce l’agenzia Tass. “Ho già detto più volte che non ho nulla in contrario. In generale, è possibile”, ha osservato Putin. “Ma affinchè ciò accada, devono essere create determinate condizioni. Purtroppo, siamo ancora lontani dal crearle”. Secondo quanto ha riferito in precedenza il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, gli Stati Uniti “hanno menzionato la possibilità di un incontro trilaterale” tra Putin, Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Mosca ha però lasciato cadere questa opzione e ha chiesto di concentrarsi su un vertice bilaterale Russia-Usa.
