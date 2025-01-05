Vendite al dettaglio in calo a luglio

ROMA (ITALPRESS) – Vendite al dettaglio in calo e consumi delle famiglie fermi. Secondo i dati diffusi da Istat, a luglio i volumi sono scesi dello 0,3% rispetto al mese precedente. La contrazione è stata più pronunciata per il comparto alimentare, ma si registra una flessione anche per i beni non alimentari, nonostante il periodo dei saldi: l’abbigliamento segna un +1,9% su base annua, mentre le calzature arretrano ancora, seppur di poco. L’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria e cura della persona, mentre il calo più consistente si osserva per elettrodomestici, radio, tv e registratori, -3,1%. Rispetto a luglio 2024, sono in aumento le vendite per tutte le forme distributive, con una crescita maggiore per la grande distribuzione e il commercio online.

abr/azn

Navigazione articoli