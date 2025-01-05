L’Italia rafforza i partenariati agricoli in Africa





ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione agricola bilaterale. Questo l’obiettivo della missione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in Senegal per partecipare all’Africa Food Systems Forum 2025 e confermare l’impegno dell’Italia nel rafforzamento dei partenariati strategici. Lollobrigida ha incontrato l’omologo senegalese con cui ha discusso del sostegno a filiere strategiche come il riso pluviale e l’orticoltura irrigua. Un impegno che rientra nel Piano Mattei, con progetti su agroecologia, gestione sostenibile delle acque e trasferimento tecnologico. Per Lollobrigida “Africa e Italia condividono una sfida comune: valorizzare le risorse agricole attraverso investimenti mirati, innovazione e cooperazione. Garantire buon cibo a tutti significa promuovere produzioni di qualità e investire su giovani e formazione”.

