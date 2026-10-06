Veicoli industriali, mercato al +3% da gennaio





ROMA (ITALPRESS) – Il mercato dei veicoli industriali con massa superiore a 3,5 tonnellate chiude l’estate senza scossoni. A luglio le immatricolazioni restano sostanzialmente stabili sui livelli dello scorso anno, con poco più di 2.800 mezzi targati. Ad agosto, mese tradizionalmente più debole, si registra invece un lieve calo, pari al 2,5%, con circa 1.260 veicoli. Lo rileva il cntro Studi e Statistiche UNRAE – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A pesare è soprattutto la flessione dei veicoli leggeri, quelli fino a 6 tonnellate, che in entrambi i mesi quasi dimezzano i volumi. Segnali altalenanti per la fascia intermedia, in crescita a luglio e in calo ad agosto. Tengono invece i veicoli pesanti, da 16 tonnellate in su, che rappresentano la gran parte del mercato e chiudono entrambi i mesi in leggero rialzo. Al loro interno i trattori stradali mostrano un andamento più vivace dei carri: a luglio i primi crescono con decisione mentre i secondi arretrano, ad agosto entrambi recuperano con aumenti contenuti. Un andamento che racconta un settore ancora trainato dai mezzi di maggiore portata, mentre le fasce più piccole faticano a trovare slancio. Nel complesso, nei primi otto mesi dell’anno il comparto segna 19.200 immatricolazioni, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025, a conferma di una domanda che nel suo insieme continua a reggere.

/gtr