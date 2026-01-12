Economia Video

Veicoli industriali, mercato in crescita a dicembre

Gen 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Segno positivo per il mercato dei veicoli industriali a dicembre: con 2.107 immatricolazioni, la crescita nell’ultimo mese del 2025 è pari al 14,6%. Il segmento dei veicoli pesanti con massa uguale o superiore a 16 tonnellate contribuisce con un avanzo del 15,8% su base mensile. Anche i veicoli leggeri mostrano un notevole incremento, mentre i veicoli di massa compresa tra 6,01 e 15,99 tonnellate subiscono una contrazione del 6,4%. E’ quanto emerge dalla stima del Centro Studi e Statistiche UNRAE, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nel corso dei dodici mesi del 2025, il dato consolidato segna un disavanzo del 2,6%, con oltre 700 unità immatricolate in meno rispetto al 2024: tra le fasce di peso, i veicoli leggeri aumentano di oltre il 27%, mentre i veicoli medi e quelli pesanti chiudono con il segno negativo. L’andamento dei mezzi pesanti con massa pari o superiore a 16 tonnellate è contrastante nel 2025, con i carri che crescono del 2,8% e i trattori stradali che flettono del 6,4%
