Milano-Cortina, il governatore Fontana: “Lavori quasi finiti, test Arena Santa Giulia ok”

MILANO (ITALPRESS) – “I lavori sono praticamente quasi completati. Bisogna mettere a posto alcune cose al di fuori, ma il test event che è stato fatto in questi ultimi giorni ha ricevuto il plauso sia del CIO sia degli organizzatori”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia a Milano, parlando dei lavori all’Arena Santa Giulia e del test event del fine settimana, con lo svolgimento della finale di Coppa Italia di Hockey. “È andata bene per la finale di Coppa Italia e andrà bene anche per le Olimpiadi – ha aggiunto Fontana -. Ho ascoltato anche un allenatore delle squadre che ha partecipato a questa finale, si è dichiarato entusiasta della qualità del ghiaccio, si è dichiarato entusiasta della struttura, per cui non c’è nessun problema, bisogna chiudere gli ultimi lavori all’esterno, dobbiamo montare alcune strutture temporanee che verranno fatte per dare le risposte a tutte le necessità degli atleti”. “Per cui mi sembra di poter dire che anche quei corvacci che speravano che le cose andassero male sono stati smentiti dalla nostra capacità di fare”, ha concluso Fontana.

