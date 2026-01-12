Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro: a gennaio previste 527.000 assunzioni

Di

Gen 12, 2026
ROMA (ITALPRESS) – A gennaio, le imprese prevedono di stipulare circa 527.000 nuovi contratti di lavoro, cifra che sale a oltre 1,4 milioni considerando il primo trimestre dell’anno. La domanda complessiva risulta sostanzialmente invariata rispetto a gennaio 2025, pur evidenziando dinamiche diverse tra i vari comparti economici. Le prospettive appaiono incoraggianti nel settore primario, dove si registra un incremento del 6,5%, mentre il comparto dei servizi mantiene una sostanziale stabilità; di segno opposto le previsioni dell’industria, caratterizzata da maggiore cautela, con particolare riferimento al manifatturiero e, in forma più contenuta, alle costruzioni. Inoltre, diminuisce di oltre 3 punti percentuali la difficoltà di reperimento di personale. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La modalità più diffusa è il contratto a tempo determinato, offerto per 252.000 posizioni, pari al 47,8% del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato e i contratti di somministrazione.
I profili più difficili da reperire sono, tra le figure intellettuali e scientifiche, gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni e gli ingegneri; tra i profili tecnici, i tecnici sanitari, quelli della gestione dei processi produttivi e i tecnici dell’ingegneria; tra gli operai specializzati, i rifinitori edili, i meccanici e manutentori, i fabbri e i costruttori di utensili.
gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Pneumologia, Scichilone “Sfida per rispondere a esigenze complesse popolazione”

Gen 12, 2026
Attualità Sport Video

Milano-Cortina, il governatore Fontana: “Lavori quasi finiti, test Arena Santa Giulia ok”

Gen 12, 2026
Economia Video

Veicoli industriali, mercato in crescita a dicembre

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Scichilone alla guida pneumologia italiana “Prevenzione e innovazione al centro”

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Il Cdm approva legge delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Cina, esperimenti e addestramento in orbita per gli astronauti di Shenzhou-21

Gen 12, 2026