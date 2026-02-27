Lavoro, Calderone “L’IA porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità”

Economia IN EVIDENZA Video

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale certamente comporterà un riposizionamento e un rischio su alcune posizioni lavorative, ma alla fine porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro. Il tema è connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori e anche a dare una risposta in termini di competenze digitali. Noi come ministero del Lavoro siamo impegnati in questo”. Così Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Intelligenza Artificiale e lavoro.xc3/ads/mca3

