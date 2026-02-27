Mattarella ha ricevuto il presidente di Cipro: “Paese amico e alleato”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un vero piacere dare a lei e alla delegazione che l’accompagna il benvenuto a Roma. Per l’Italia e la nostra Repubblica è un onore averla qui, Sono passati 2 anni dalla mia visita di Stato in a Cipro, di cui ho un grande ricordo e la ringrazio per la sua presenza. L’occasione è particolarmente importante per la Presidenza di turno dell’Unione di Cipro ed è anche una visita di lavoro in questa prospettiva. Ieri ha visto la presidente del Consiglio, è un’occasione particolarmente importante per ribadire l’amicizia profonda che c’è tra Italia e Cipro, paese amico e alleato che per noi è un punto di riferimento nella comune sensibilità mediterranea che ci unisce in maniera molto intensa e profonda”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, in visita ufficiale in Italia.

ads/mca3 (fonte video: Quirinale)

