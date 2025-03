Il ministro Urso: “Al via lo studio della costellazione satellitare nazionale per difesa”

MILANO (ITALPRESS) – “Nella legge sulla Space Economy è prevista la possibilità di realizzare una costellazione nazionale satellitare in orbita bassa per fornire servizi istituzionali di sicurezza e difesa al nostro Paese. Abbiamo affidato all’Agenzia Spaziale Italiana uno studio di fattibilità per valutare tempi, modalità, obiettivi e costi di questa iniziativa”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della sua visita al Cesi di Milano.

