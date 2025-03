Dazi, il ministro Urso: “Preoccupati per l’escalation”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo preoccupati per un’escalation che potrebbe sfociare in una guerra commerciale, dividendo l’Occidente invece di unirlo di fronte alle crisi globali. Il rischio, però, è che la tensione commerciale si propaghi su scala globale”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito ai dazi Usa, a margine della sua visita al Cesi di Milano.

