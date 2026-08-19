Turismo: a luglio in Italia 4 milioni di presenze in più





ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2026, in Italia si registrano oltre 4 milioni di presenze e 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Lo certifica l’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, sottolineando che le presenze sono aumentate complessivamente del 4,4%. In crescita anche gli arrivi, sostenuti dall’aumento sia della componente italiana, sia di quella estera. Crescono sia le strutture alberghiere sia quelle extra alberghiere. I risultati di luglio confermano il trend positivo già registrato nel primo semestre. Anche le stime sull’intera stagione estiva indicano un andamento favorevole: il tasso medio di saturazione OTA, che misura l’occupazione rispetto all’offerta disponibile sui principali portali internazionali di viaggio online, è al 58,9%, in aumento di quasi 11 punti percentuali rispetto allo scorso anno, con tariffe medie più basse. Nella settimana di Ferragosto, il tasso di saturazione resta elevato nelle principali località turistiche. Al primo posto c’è la montagna, seguita dalle destinazioni balneari, dalle città d’arte e dai paesaggi culturali. Proprio queste ultime registrano la crescita più marcata rispetto al 2025. Sul piano territoriale, il quadro estivo conferma una forte tenuta complessiva, con le performance più solide nelle destinazioni alpine, nel Nord-Est e nelle Isole. Restano particolarmente elevati, oltre il 60%, i livelli di saturazione in diverse aree: Sardegna, Veneto, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

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