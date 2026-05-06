Tosi: “I dazi Usa danneggiano l’automotive e rischiano di farci uscire dal mercato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ chiaro che si tratta di una scelta che danneggia un comparto già in difficoltà per la concorrenza cinese, in particolare sull’elettrico ma ormai su tutta la filiera”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi, commentando le tensioni commerciali e l’ipotesi di nuovi dazi. Secondo Tosi, le conseguenze sarebbero rilevanti soprattutto per i principali Paesi industriali europei: “Danneggia innanzitutto la Germania, che è il principale importatore ed esportatore, ma anche l’Italia, non solo per la produzione diretta, ormai ridotta, ma per tutta la componentistica. Una larga parte dei componenti delle auto prodotte in Germania arriva dal Nord Italia”. L’eurodeputato ha poi sottolineato il rischio sistemico per il settore: “Se questa scelta venisse confermata, rappresenterebbe un ulteriore appesantimento per un comparto, già sotto pressione per l’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti. Il rischio concreto è quello di finire fuori mercato”. Tosi ha quindi distinto tra la politica statunitense e la figura dell’ex presidente Donald Trump: “Bisogna distinguere tra Stati Uniti e Trump: gli Usa restano, Trump passa. Ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile”.xf4/pc/mca1

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