Sviluppo rurale e qualità dell’aria: bando da 5 milioni € per ridurre emissioni gassose e ammoniaca

L’Assessorato regionale all’ Agricoltura ha pubblicato il bando dello sviluppo rurale del Piemonte 2023 – 2027 (misura SRD02) rivolto alle aziende agricole piemontesi per investimenti nella riduzione delle emissioni di gas (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) prodotti dall’attività agricola.

Il bando

Aperto da giovedì 26 ottobre, scadrà il 31 gennaio 2024, termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo. La dotazione finanziaria complessiva è di 5 milioni di euro e sostiene gli imprenditori agricoli, singoli o associati in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto, per la realizzazione di coperture anti-emissione sulle strutture di stoccaggio esistenti degli effluenti zootecnici e dei digestati, per l’acquisto di macchine per la concimazione organica a bassa emissione ammoniacale e per la sostituzione di lagoni esistenti con nuove vasche coperte.

La spesa massima ammissibile è pari a 100.000 euro (150.000 euro per gli investimenti collettivi ad uso comune) e la spesa minima ammissibile è di 10.000 euro.

Lo trovate sul sito della Regione Piemonte: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/csr-2023-2027- investimenti-ridurre- emissioni-srd02