Scuole di montagna: la Regione garantisce il finanziamento richiesto con altri 640.000 euro

Intervento della Regione Piemonte per tutelare le scuole di montagna

La delibera approvata dalla Giunta, su iniziativa del vicepresidente Fabio Carosso, integra le risorse assegnate alle Unioni montane per il mantenimento del servizio scolastico, ubicato in contesti marginali. Con questo provvedimento verrà garantito in toto il finanziamento richiesto dalle Unioni montane, per un importo complessivo di oltre 640.000 euro.

Le parole

Così il vicepresidente e assessore alla Montagna Carosso: “Il finanziamento concesso ai plessi scolastici montani ha rilevanza strategica per la Regione, in quanto finalizzato a mantenere le scuole in tali aree, equiparando l’offerta formativa a quella del resto del territorio e consentendo la permanenza delle famiglie in montagna, prevenendo lo spopolamento.”