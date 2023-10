In campo domenica 29 ottobre alle 14 allo stadio ‘Moccagatta’.

La baby-Juve torna a giocare in casa, questa volta contro l’Olbia, contro cui non ha mai vinto al ‘Moccagatta’. Ed è proprio lì, sul prato di casa, che la formazione di Brambilla ha vinto l’ultima volta: mercoledì 27 settembre finì 2-0 contro la Recanatese, recupero dopo la sosta-nazionali. Al momento, con il punto interrogativo sulla data della gara con la Lucchese, la Juve B galleggia nella zona bassa della graduatoria. Qualcuno si sarà chiesto: ma le ‘seconde squadre’ possono retrocedere? La risposta è: in teoria sì, sul campo. Ma poi, nei fatti, non possono giocare in serie D. Dovrebbero fare domanda di iscrizione alla C, venendo ammesse in caso di vacanza di organico.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Galleggia in zona playout: 17° posto con 8 punti (2 vinte, 2 pari, 5 perse, gol 9-13), alla pari con Sestri e Rimini, ma davanti per via della gara in meno. Arriva dall’1-1 di Gubbio. Il tecnico Massimo Brambilla (50) finora ha alternato 3-5-2 e 3-4-1-2 , ma deve fare i conti con molte assenze. Squalificato Comenencia.

Precedenti

Sono 5: 1 vittoria per parte e 3 pareggi.

1 vittoria per parte e 3 pareggi. ’18-’19 – Successo Juve 1-0 in Sardegna (90′ Bunino), poi 2-2 al ‘Moccagatta’ (10′, 49′ Mokulu, 77′ rig. Ragatzu, 91′ Pisano).

in Sardegna (90′ Bunino), poi al ‘Moccagatta’ (10′, 49′ Mokulu, 77′ rig. Ragatzu, 91′ Pisano). ’19-’20 – Pareggio al ‘Nespoli’ 1-1 (27′ Clemenza, 61′ Parigi) nell’unica gara giocata nell’anno Covid.

Pareggio al ‘Nespoli’ (27′ Clemenza, 61′ Parigi) nell’unica gara giocata nell’anno Covid. ’20-’21 – All’andata nell’isola vittoria sarda 2-1 (10′ Pennington, 65′ Rafia, 82′ Udoh; 68′ esp. Rafia), al ritorno 1-1 (48′ Biancu, 81′ Compagnon).

Giudici di gara

Arbitro: Enrico Cappai (CA)

Assistenti: Manfredi Scribani (AG) – Filippo Pignatelli (Viareggio)

4° ufficiale: Fabio Franzo’ (SR)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Cappai, esordiente in serie C, non ha mai arbitrato le due squadre. Per lui finora 2 presenze in categoria.