Si è tornati a rilevare il prezzo del grano in Borsa Merci, ma è ancora troppo basso

Con la riapertura della Borsa Merci della Camera di Commercio di Alessandria e Asti dopo la pausa estiva, si è riunita ieri la Commissione Prezzi, la cui rilevazione saltò per 5 settimane consecutive a causa della protesta di Confagricoltura e CIA per il prezzo del frumento tenero troppo basso.

Il prezzo rilevato è di 20,70-21,20 €/q per il frumento panificabile e 19,70 – 20 €/q per il biscottiero.

Cia e Confagricoltura Alessandria, che avevano disertato le ultime sedute per protesta sindacale, hanno preso parte alla rilevazione odierna per senso di responsabilità verso la Commissione Prezzi e la Camera di Commercio, ma non cambiano il pensiero che ha motivato gli avvenimenti recenti: il prezzo rilevato continua ad essere troppo basso e questo non tutela gli agricoltori.

Commentano i dirigenti delle due Organizzazioni: “Il prezzo continua ad essere inadeguato per i produttori agricoli, i costi non sono coperti. Stiamo interessando i tavoli ministeriali per ottenere un aiuto in relazione alla superficie coltivata perché attualmente stiamo lavorando i campi in perdita economica”.