Sono 8 i posti disponibili in provincia di Alessandria per svolgere il Servizio Civile al patronato Inac della Cia: 4 nella sede di Alessandria e 1 in ciascuna sede territoriale di Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme e Casale Monferrato (dettagli su www.ciaal.it).

I candidati e il servizio

Età compresa tra i 18 e i 28 anni e devono presentare domanda entro il prossimo 10 febbraio alle ore 14 (scheda e modulistica sul sito www.inac-cia.it, necessario essere in possesso dello Spid). Il progetto dell’Inac su cui lavoreranno i selezionati, della durata di 12 mesi, titola “Diritti e benessere per la Terza età” ed è dedicato al miglioramento della qualità di vita degli anziani residenti in Piemonte, particolarmente colpiti dalla pandemia da Covid, attraverso la promozione dell’accesso ai servizi di tutela e assistenza con sportelli informativi. L’impegno settimanale previsto è di 5 ore al giorno con un compenso mensile netto di 444,30 euro.

I numeri

Secondo i dati a disposizione del Patronato Inac (al 1° gennaio 2021), in Piemonte risiedono 4.274.945 persone, gli ultra65 sono 1.112.287 e rappresentano il 26% della popolazione. Le previsioni stimano il loro aumento al 30% nel 2025 e al 32.9% nel 2030. I Servizi sociali in Piemonte hanno a carico 40.981 anziani non autosufficienti (oltre 4 mila ad Alessandria) e 28.150 autosufficienti (di cui 2.234 ad Alessandria).

Le parole

La direttrice provinciale Inac Cia Alessandria Alessandra Farinazzo spiega l’iniziativa: “Il Servizio Civile è una valida opportunità per imparare e conoscere, inserendosi in un contesto professionale in ambito assistenzialistico e dei servizi sociali. Il progetto vuole promuovere il cosiddetto invecchiamento attivo e la piena conoscenza dei diritti e servizi dedicati. Dopo la scadenza del termine, avverranno le selezioni e i colloqui, quindi saranno assegnati gli 8 posti nelle nostre sedi. Potrà essere una valida occasione anche per il futuro: nel corso dei dieci anni in cui abbiamo aderito al Servizio Civile, alcuni giovani sono stati poi assunti nell’organico”.