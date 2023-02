Domani al quartiere Cristo l’inaugurazione del Centro aggregativo per famiglie “Il filo magico”

Domani, sabato 4 febbraio 2023, alle ore 10, presso il nido comunale “Paola Trucco” del Quartiere Cristo (via Donato Bramante 18), sarà inaugurato il nuovo centro aggregativo per famiglie Il filo magico.

Saranno presenti le operatrici della Cooperativa Semi di Senape, i Coordinatori del Comune di Alessandria e le autorità cittadine.



Lo scopo

Offrire uno spazio per tutte le famiglie con bambini in fascia di età 0-6 anni, pensato per promuovere la socialità in età pre-scolare e per il sostegno alla genitorialità. I bambini e le famiglie potranno trovare uno spazio gioco in cui grandi e piccini potranno giocare insieme, sperimentarsi in laboratori e partecipare ad attività guidate dalle educatrici, conoscendosi, confrontandosi e creando nuovi legami.

I locali

Si trovano all’interno del nido comunale e, dal periodo primaverile, sarà possibile anche organizzare attività all’aperto nello spazio esterno dedicato. Il centro sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30 tutti i martedì e giovedì e 1 sabato al mese.

Le parole

Questo il commento dell’assessore ai Servizi Educativi, Marina Cornara: “Sono felice per la realizzazione del progetto. “Il filo magico” permetterà di sviluppare le potenzialità di autonomia, socialità e creatività nel quartiere, fattori fondamentali per la crescita serena dei bambini.”