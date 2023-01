È stato inaugurato la scorsa settimana, alla presenza dell’assessore regionale Vittoria Poggio, il nuovo IAT all’interno dell’Outlet. Situato a Serravalle Scrivia (AL) a brevissima distanza da Novi Ligure e a 45 km da Genova, il centro commerciale è l’outlet più grande d’Europa della McArthurGlen Group, con i suoi 51.500 metri quadri e i 250 negozi.

Ufficio di Informazione turistica

Il primo nuovo ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica dell’anno va ad aggiungersi alla rete già presente sul territorio piemontese, creata per fornire ai turisti materiale promozionale e informazioni di dettaglio per promuovere tutta l’offerta turistica del Piemonte in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali, con Visit Piemonte e con Regione Piemonte. Per il territorio della provincia di Alessandria questo ulteriore servizio va ad aggiungersi a quello aperto a Tortona poche settimane fa, a sottolineare l’importanza strategica della comunicazione diretta col pubblico: la sua gestione sarà direttamente seguita dall’ATL Alexala, che allaga così la sua rete presìdi turistici.