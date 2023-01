Lo slogan è ‘Non basta essere un buon imprenditore, la vera impresa la fai tu!’.

Ogni mese la rivista offrirà strategie di marketing, idee per promozioni, vetrine, gestione della comunicazione e testimonianze di casi innovativi.

L’obiettivo

PuntoCom – Idee vincenti per la tua azienda, pratico mensile facilmente consultabile da pc, smartphone e tablet, ha l’obiettivo di aiutare negozianti, ristoratori e attività di servizi ad aumentare il proprio fatturato. Spesso non è necessario fare investimenti importanti per innovare o migliorare la gestione, ma occorre intervenire nei punti giusti, avere analisi sulle quali basarsi e costruire un piano d’azione.

I contenuti

Ogni mese la rivista propone un focus su una categoria diversa, con analisi e strategie di marketing, la rubrica “Retail del futuro” su innovazione, tendenze e novità del mercato, un focus dedicato ai pubblici esercizi, un calendario con le date imperdibili del mese, che possono essere di ispirazione per vetrine e iniziative.

Il 1° numero di febbraio 2023

Conterrà approfondimenti sul negozio alimentare, sul fenomeno dello showrooming, sul neuromarketing a servizio del bar, idee per vetrine di San Valentino e promozioni in negozio a tema “festa degli innamorati” e Carnevale, gli hashtag del mese e un focus sull’indice di conversione in negozio.

Le parole

Si è espresso così il presidente di Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari: “Viviamo in una fase storica che vede completamente mutati comportamenti, abitudini e modalità di acquisto. Vogliamo essere di supporto fornendo strumenti innovativi, pensati per chi ha poco tempo. Un percorso con differenti livelli di fruizione, dalla semplice lettura alla strategia di medio periodo, magari col supporto dei nostri consulenti”.

Modalità d’uso

Raggiungibile all’indirizzo www.puntocom.info.

Segreteria Confcommercio Alessandria: 0131-314800

e-mail [email protected]

numero WhatsApp: 351-7777268.