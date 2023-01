Missione USA per Torino e Piemonte: incontri all’Onu e al MoMa col sindaco di New York

Settimana di missione negli USA per le Universiadi invernali, con l’ufficiale passaggio di consegne da parte della Fisu a Torino e Piemonte che torneranno ad ospitare l’evento nel 2025.

L’incontro col sindaco di New York

Davanti ad Eric Leroy Adams si sono presentati il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che insieme hanno incontrato all’ONU gli ambasciatori Maurizio Massari e Courtenay Rattray, capo di Gabinetto del Segretario Generale Guterres.

Gli obiettivi

Consolidare e potenziare la presenza dell’Onu in Piemonte, in particolare attraverso la sede a Torino dell’ILO, il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che le Nazioni Unite hanno fondato nel 1964 in collaborazione con il Governo italiano

Creare nuove sinergie e opportunità per il sistema culturale di Torino e del Piemonte: a tale scopo Lorusso e Cirio hanno incontrato il direttore del Programma Internazionale del MoMa e il direttore del Museo Guggenheim.

Le parole

Il rappresentante d’Italia presso l’ONU, ambasciatore Maurizio Massari, ha sottolineato l’importanza di questo viaggio: “È molto importante questa visita per il ruolo che le realtà locali hanno nella realizzazione dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Torino è fondamentale come Polo delle Nazioni Unite e l’Italia sta rilanciando il suo partenariato strategico con l’Onu. In questo contesto si promuovono le best practice locali come Torino e Piemonte, che sono per noi molto importanti”.

Dal canto loro il sindaco Lo Russo e il presidente Cirio hanno spiegato che “l’obiettivo è rafforzare la vocazione internazionale del territorio. Farlo insieme è il modo per dare forte garanzia istituzionale agli interlocutori internazionali”.