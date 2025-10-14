Regione Piemonte: approvata all’unanimità la legge per finanziare la Polizia Locale

La prima Commissione Bilancio, settimana scorsa, ha approvato all’unanimità il disegno di legge 103, intitolato “Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 30 Novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale)”, che quindi è legge. Il provvedimento consta di 3 articoli e ha l’obiettivo di dare copertura per il potenziamento delle attrezzature e del vestiario della Polizia locale. Con l’approvazione di questa legge sarà possibile procedere con i relativi bandi. Fino ad oggi la Regione poteva sovvenzionare solo la formazione dei vigili, mentre con questa norma si va oltre. Stanziamento complessivo di 890.000 € per il 2025, 1.000.000 per il 2026, 1.000.000 per il 2027.

