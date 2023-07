Regione: per la montagna 2,36 milioni

La terza Commissione, presieduta da Sara Zambaia, ha espresso parere preventivo favorevole sulla proposta della Giunta regionale di Programma di attuazione per la montagna 2023, in coerenza con la Strategia regionale per le montagne del Piemonte.

Il provvedimento mette a disposizione 2.365.000 euro su 3 macro linee di azione: 1) interventi di sistemazione del territorio montano; 2) mantenimento dei servizi essenziali; 3) altri interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico-sociale e per contrastare lo spopolamento dei territori montani.

In seguito alle discussioni e alle prese di posizione di maggioranza e minoranza nel corso della seduta, non si è trovato un accordo sul prosieguo. Quindi sono stati votati soltanto i primi 4 articoli, rimandando alle prossime riunioni un approfondimento condiviso.