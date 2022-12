Con un emendamento alla legge di Bilancio 2023, a prima firma dell’on. Riccardo Molinari, il Governo ha previsto lo stanziamento di 15.000.000 di euro per la realizzazione di opere compensative dei lavori del Terzo Valico in 11 Comuni della provincia: Alessandria, Novi Ligure, Arquata, Serravalle Scrivia, Tortona, Vignole Borbera, Voltaggio, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Pozzolo Formigaro.

Durante l’aggiornamento dei lavori sul progetto di sviluppo dello scorso 6 ottobre, al Tavolo dei Sindaci svoltosi a Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria, erano emerse le criticità per l’aumento dei costi delle materie prime per la realizzazione delle opere.

La risposta del Governo è arrivata col nuovo stanziamento e, a questo proposito, il presidente Enrico Bussalino ha espresso grande soddisfazione per la novità degli ultimi giorni, sapendo che l’impiego di questi fondi avrà ricaduta positiva per tutto il territorio.