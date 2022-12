Le Stelle di Natale sono presenti in quasi 1 casa su due (47%) in provincia, ma i costi di produzione volano nei vivai. E’ emerso dal sondaggio Coldiretti/Ixè sul fiore simbolo del Natale cui gli italiani non rinunciano.

I prezzi

Le Stelle di Natale variano a seconda delle dimensioni, del vaso e vanno dai 5 fino ai 150 euro, per le varietà più strutturate o ad alberello. Anche se non tutti sanno che i veri fiori della stella di Natale, pianta originaria del Messico, sono quelli di colore giallo all’interno, mentre le parti di colore rosso non sono altro che foglie che assumono tale colorazione in particolari periodi dell’anno.

La conservazione

Tali foglie rosse, ma rosa, bianche o maculate, tendono a cadere dopo le feste, verso la primavera. Coldiretti ricorda che la pianta è ancora viva anche dopo la perdita delle foglie ed è molto importante tenerla all’ombra durante il periodo di “stasi”, lontana da luoghi dove possa ricevere luce artificiale (lampadine, televisioni) perché si tratta di una pianta “brevidiurna” che fiorisce in conseguenza di un adeguato periodo trascorso con un basso numero di ore di luce.

In primavera

Sarà opportuno effettuare una potatura abbastanza vigorosa e portarla in terrazzo per riporla nelle case verso ottobre/novembre in un ambiente poco luminoso (8 ore max di luce al giorno) al fine di facilitare la crescita di nuove foglie (che assumeranno il caratteristico colore rosso) e di nuovi rami.

Un ultimo piccolo accorgimento per far rifiorire la stella di Natale è la concimazione: quest’essenza predilige quelle a base di potassio e fosforo, soprattutto nel periodo autunno invernale.