La Juventus Next Gen perde 2-1 a Trento ed esce dalla zona playoff. Terza sconfitta consecutiva

La pausa natalizia arriva davvero come un dono per Juventus Next Gen, battuta 2-1 a Trento (quarta sconfitta nelle ultime 5) e vogliosa di tornare in campo con tutto l’organico a disposizione. La ragione è presto detta: la pesca continua di giocatori da parte di Allegri (ma questa è funzione della Seconda Squadra…) impoverisce la rosa di Brambilla che ha sì tanti ricambi, ma quasi nessuno all’altezza dei migliori che vanno a giocare coi grandi.

Dopo la sosta sarà un’altra musica: la serie A sarà già in movimento, tutti i nazionali saranno rientrati e i più bravi della NG torneranno a dare peso alla squadra di serie C.

Le emozioni della gara

3′ – Saporetti imbecca Brighenti che in diagonale sfiora il palo.

– Saporetti imbecca che in diagonale sfiora il palo. 5′ – sinistro di Saporetti che esce vicino al palo di sinistra.

– sinistro di che esce vicino al palo di sinistra. 25′ – sinistro radente di Damian dal limite e 1-0 .

– sinistro radente di dal limite e . 36′ – punizione di Cudrig , Marchegiani blocca al centro porta.

– punizione di , Marchegiani blocca al centro porta. 38′ – Marchegiani protagonista due volte, prima su Sersanti e poi su Iocolano .

– protagonista due volte, prima su e poi su . 62′ – crossdi Iocolano, colpo di testa di Stramaccioni parato.

– crossdi Iocolano, colpo di testa di parato. 67′ – sinistro di Pecorino respinto da un difensore quasi sulla linea.

– sinistro di respinto da un difensore quasi sulla linea. 74′ – punizione perfetta di Iocolano dal limite sopra la barriera, 1-1 .

– punizione perfetta di dal limite sopra la barriera, . 78′ – sinistro di Pasquato , la palla esce di poco.

– sinistro di , la palla esce di poco. 83′ – sinistro di Pasquato , Garofani in tuffo mette in angolo.

– sinistro di , Garofani in tuffo mette in angolo. 94′ – punizione stupenda di Pasquato all’incrocio, 2-1 .

La classifica

Con questa ennesima sconfitta, l’ottava in campionato, la Juventus Next Gen resta a 26 punti ed esce dalla zona playoff, scivolando al 12° posto. Il Trento, invece, si leva dal penultimo posto e sale a quota 18, in terzultima posizione e in piena zona playout.