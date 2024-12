Progetto di Fondazione CRAL per ottimizzare l’utilizzo dei fondi PNRR: un corso da marzo a giugno 2025

Un corso di formazione intitolato “Trasparenza e monitoraggio civico nell’attuazione del PNRR. Il ruolo di Pubblica Amministrazione e cittadini”, è stato presentato in settimana da LIBenter alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Lo scopo è sperimentare una nuova modalità di collaborazione fra società civile e Amministrazione pubblica per la migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie ai formatori di LIBnter, affiancati da specialisti individuati per la propria specifica competenza, si vogliono sottoporre a monitoraggio civico alcuni progetti di investimento del PNRR in via di attuazione nel Comune di Alessandria e in altri Comuni della Provincia.

Il corso ha il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il suo Presidente, notaio Luciano Mariano ha sottolineato: “L’importanza di questo progetto “pilota” che incentiva la collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione con l’obiettivo di rendere ottimale l’utilizzo dei fondi PNRR, indispensabili per dare impulso alla crescita sociale ed economica del territorio”.



La durata sarà di 30 ore e si svilupperà nei mesi di marzo-giugno 2025, nelle aule dell’Università del Piemonte Orientale, a Palazzo Borsalino, sede del DiGSPES. Il direttore, prof. Giorgio Barberis, ha dichiarato: “Abbiamo progettato il corso per almeno 3 buone ragioni. La prima è che il monitoraggio civico è impegnativo, ma prezioso per la partecipazione dei cittadini all’amministrazione pubblica. La seconda rifiuta la contrapposizione tra società e istituzioni, ispirandosi invece alla collaborazione tra essi. La terza è che il nostro Ateneo avrà qualche responsabilità in più nella formazione permanente della comunità locale, cioè la “terza missione” dell’Università”.

Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS ha contribuito all’iniziativa e il suo presidente, dr.ssa Mara Scagni, ha spiegato che “le difficoltà programmatorie e gestionali del pubblico si affiancano a una esigenza di maggior coinvolgimento e comprensione dei cittadini. Il nostro corso è l’unica insostituibile opportunità per coniugare tutto ciò che serve per creare cittadini informati e consapevoli”.

INFO: www.libenteritalia.eu – Consulta la locandina dell’iniziativa a questo link

Il

Presidente di Avviso Pubblico, Dott. Roberto Montà,

ritiene che il corso

di formazione rappresenti “un’opportunità per amministrazioni e cittadini di

rinnovare un patto di fiducia intorno ad una trasparenza che non sia solamente

formale, bensì partecipata e agita da cittadini responsabili attraverso la messa

a disposizione di strumenti e attenzione da parte degli enti locali. Il PNRR

rappresenta per l’Italia e l’Europa una grande sfida verso il cambiamento, che

può e deve produrre anche innovazione nella relazione tra istituzioni e cittadini,

soprattutto in un contesto di scarsa partecipazione al voto e alla vita

democratica”.

