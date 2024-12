Il Natale al canile e al gattile di Alessandria, aperture speciali l’8 e il 15 dicembre

L’8 dicembre arriveranno Mamma Noel e i suoi elfi. Per l’occasione il Canile sanitario e il Gattile si vestiranno a festa e apriranno le porte dalle 11 alle 16. Mamma Noel e i suoi elfi accoglieranno grandi e piccini per ascoltare i loro desideri, fare foto, distribuire dolcetti e consegnare una “magica cartolina” da portare al rifugio di Cascina Rosa, in strada Provinciale per Pavia n. 22 (Valmadonna) il 15 dicembre.

Chi porterà la cartolina e risolverà un indovinello, riceverà un regalo. Poi si potrà visitare il canile e conoscerne gli ospiti, ci sarà il banchetto con gadget e calendari e verranno offerti dolci, panettone e biscotti.

Così l’Assessora alla Tutela animale Roberta Cazzulo: “Le strutture saranno addobbate a festa per creare l’atmosfera natalizia, un’occasione speciale per coinvolgere bambini e famiglie. Mamma Noel accoglierà tutti i bimbi in una stanza, appositamente allestita, per scattare foto insieme e li accompagnerà in visita ai quattrozampe in attesa di adozione. Si tratta di un’iniziativa volta a supportare i proprietari di animali che sono in difficoltà economiche e che, spesso, chiedono aiuto per acquistare il cibo. Un ringraziamento speciale va al presidente A.T.A, Claudio Malaspina, a tutti i volontari che garantiscono aperture ‘straordinarie’ anche durante le feste”.