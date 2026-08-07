Economia IN EVIDENZA Video

Produzione industriale: 2° trimestre positivo in Italia

Di

Ago 7, 2026
ROMA (ITALPRESS) – La produzione industriale italiana rallenta a giugno, ma chiude il secondo trimestre del 2026 con un dato positivo. Secondo le stime Istat, l’indice destagionalizzato diminuisce dell’1% rispetto a maggio, mentre nella media del periodo aprile-giugno registra una crescita dello 0,4% rispetto al primo trimestre. A livello mensile, l’unico comparto in crescita è quello dell’energia, con un aumento dello 0,8%. In calo invece i beni di consumo, i beni intermedi e i beni strumentali. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, la produzione industriale scende dello 0,6%. La flessione riguarda soprattutto i beni di consumo, e i beni intermedi. Crescono invece i beni strumentali e l’energia. Tra i settori più dinamici spiccano la fabbricazione di computer, prodotti elettronici e ottici, apparecchi elettromedicali e strumenti di misurazione, con un aumento del 4,5%, la produzione di mezzi di trasporto e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria. Le maggiori difficoltà si registrano nel tessile, abbigliamento, pelli e accessori, in calo del 7,1%, nelle altre industrie manifatturiere e nella fabbricazione di macchinari e attrezzature. Un quadro che evidenzia una fase di rallentamento, ma con una crescita trimestrale complessivamente positiva.
mrv

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Scoperto un relitto romano con centinaia di anfore al largo di Mazara del Vallo

Ago 8, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 8/8/2026

Ago 8, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Primo Piano

Dalla Regione Piemonte 330.000 euro per le caserme della Guardia di Finanza

Ago 8, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Scoperto un relitto romano con centinaia di anfore al largo di Mazara del Vallo

Ago 8, 2026
TOP NEWS

Italia d’argento nella staffetta mista agli Europei di nuoto di fondo

Ago 8, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 8/8/2026

Ago 8, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Primo Piano

Dalla Regione Piemonte 330.000 euro per le caserme della Guardia di Finanza

Ago 8, 2026 Raimondo Bovone