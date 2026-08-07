Carburanti: prezzi in calo per il 3° giorno consecutivo





ROMA (ITALPRESS) – Scendono per il terzo giorno consecutivo i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Il calo interessa sia la benzina sia il diesel, con una riduzione più marcata proprio per il gasolio rispetto ai giorni precedenti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 7 agosto, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self si attesta a 1,990 euro al litro, mentre il diesel self scende a 2,084 euro al litro. Sul fronte dei mercati internazionali, invece, le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso la seduta di ieri in rialzo per la benzina. Questa mattina il Brent è scambiato sopra gli 83 dollari al barile, mentre il WTI si mantiene intorno ai 78 dollari. Nel dettaglio, secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, i prezzi medi della benzina self praticati dalle compagnie oscillano tra 1,992 e 2,006 euro al litro. Per il diesel, invece, i prezzi medi in modalità self si collocano tra 2,080 e 2,116 euro al litro.

mrv