Primo Open Day del 2025 al GEM di Valenza, sabato 1° marzo alle 10.30

Sabato 1° marzo alle ore 10,30 a Valenza, nella sede di via Carducci, si svolgerà il primo open day 2025 del GEM. Nell’occasione gli aspiranti studenti del prossimo biennio (25-27) potranno visitare le aule, una informatica con stampanti 3D per cere e resine, l’altra con il laboratorio di taglio delle pietre preziose, per proseguire poi in viale Dante nei laboratori di oreficeria, incassatura e gemmologia.

Lo staff della scuola sarà a disposizione di chi desidera prendere visione dei programmi del biennio, post diploma, che prevede il 1° anno comune tutti gli iscritti e il 2° calibrato sugli indirizzi di Oreficeria e Gemmologia. Ed è proprio nell’ambito della curvatura di Gemmologia che il percorso formativo presenta un’importante novità: grazie ad un accordo con l’Istituto Gemmologico Italiano, gli allievi che supereranno la prova finale conseguiranno anche un attestato, rilasciato da tale istituto.

LE PAROLE – Racconta Alessandro Vaccari, 23 anni, diplomato a luglio 2024: “La mia esperienza all’Its GEM è stata positiva. Dopo lo svolgimento dello stage del 1° anno, mi è stato proposto l’Apprendistato in Alta Formazione, contribuendo ad arricchire il mio bagaglio di esperienze e preparandomi alla permanenza, ancora oggi, all’interno dell’azienda”.

Così Sara Travagin, 20 anni, 2° ed esame a luglio, dopo lo stage in azienda: “Personalmente l’Istituto, che ho conosciuto durante una giornata di orientamento, mi ha offerto possibilità formative ad ampio spettro, legate a varie discipline, tutte legate alla filiera dei preziosi.