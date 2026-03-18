Marzo Donna al cinema: sabato 21 alla SOMS del Cristo ‘Le donne di Mastroianni e Ferreri’

Sabato 21 marzo, a partire dalle ore 18 alla SOMS del quartiere Cristo (corso Acqui 158, Alessandria), nell’ambito della rassegna “Marzo Donna”, promossa dalla Città di Alessandria e dalla Consulta Pari Opportunità, l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con Cinefestival Immersi nelle storie, FICC (Federazione italiana Circoli del Cinema), Amici ed ex Allievi L.S. G. Galilei, Associazione SpazioIdea, CIF (Centro Italiano Femminile), D.I.V.A., I più fragili tra i deboli, SOMS Cristo, Unitre Alessandria, propone un evento di cultura cinematografica ed enogastronomica, legato alla dimensione del femminile e alle figure di 2 grandi artisti del cinema internazionale: l’attore Marcello Mastroianni e il regista Marco Ferreri.

L’attore Marcello Mastroianni

I critici cinematografici Barbara Rossi e Valentino Saccà, con l’uso di brevi clip tratte dai film, approfondiranno le caratteristiche di alcune figure femminili, personaggi e attrici, protagoniste del cinema di Mastroianni e Ferreri, la cui collaborazione ha dato luogo a pellicole memorabili.

Alla fine sarà possibile una cena a base di pasta e ceci ispirata a “I soliti ignoti” di Mario Monicelli (1958), con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Vittorio Gassman, Totò, Renato Salvatori e, a seguire, la proiezione del film. Per informazioni: [email protected]

Barbara Rossi

RELATORI – Barbara Rossi è critica cinematografica, media e film educator, giornalista e saggista di cinema, presidente dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, direttrice artistica del Cinefestival Immersi nelle storie, autrice di monografie su Anna Magnani, Marcello Mastroianni, Edgar Reitz; Valentino Saccà è giornalista, critico cinematografico e saggista di cinema, autore di monografie su Vittorio Gassman, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Tsai Ming-liang.