Più forestali in Piemonte: stanziati 1,5 milioni di euro. Poi 26 milioni per l’acqua e 53 per l’aria inquinata

Dalla transizione energetica alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, passando per la cura del patrimonio ambientale: ecco alcuni degli obiettivi sostenibili dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati per il Bilancio di previsione 2023-25.

Tra gli stanziamenti più cospicui, il programma su qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento che prevede quasi 53 milioni di euro per il 2023. Si segnalano il progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), l’ammodernamento del trasporto pubblico locale e le misure previste dell’accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano.

Poco più di 26 milioni sono invece destinati all’acqua (tutela e valorizzazione delle risorse idriche), mentre quasi 2,9 milioni andranno alle amministrazioni locali per raggiungere gli obiettivi regionali in materia di rifiuti e per compensare la presenza di discariche o inceneritori senza recupero di energia. Circa 9 milioni saranno stanziati per il contrasto al cambiamento climatico e agli interventi di bonifica dell’amianto.

Due le novità previste nel bilancio di previsione annunciate dall’assessore Marco Gabusi per quanto riguarda la difesa del suolo e la Protezione civile. Sono stanziati 500.000 € per il rinnovamento dei ponti radio del Soccorso alpino, mentre con un incremento di 1,5 milioni sarà possibile aumentare gli organici dei dipendenti forestali, da tempo sottodimensionati, e affrontare un aumento delle spese.