Alessandria: parte dal cielo il controllo della rete elettrica, senza interruzione di energia

Partita l’attività di monitoraggio aereo dei cavi di media tensione su 280 km di rete: tutto avverrà dall’elicottero

Sono iniziati lunedì scorso e proseguiranno fino a fine marzo, le ispezioni aeree svolte da E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. Nel dettaglio, verranno esaminati circa 280 km di rete – nella sola provincia di Alessandria – per verificare lo stato delle linee elettriche di media tensione. L’iniziativa, che procede secondo le segnalazioni della Protezione Civile, si aggiunge ai controlli aerei di routine che la Società svolge regolarmente per garantire un servizio efficiente e di qualità.

L’operazione

Si tratta, dunque, di un sorvolo dedicato che va a sommarsi agli interventi annuali programmati sul territorio di Piemonte e Liguria, e che interesserà i seguenti comuni: Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Casasco, Dernice, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Montacuto, Montemarzino, San Sebastiano Curone, Molare, Ponzone, Acqui Terme, Cavatore, Grognardo, Morbello, Ponzone, Visone, Alice Bel Colle, Castelletto d’Orba, Montaldeo, Ovada ,Parodi Ligure, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure.

L’elicottero

Il monitoraggio verrà effettuato con un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela.

Le parole

Il responsabile Area Piemonte e Liguria di E-Distribuzione, Enrico Bottone, ha spiegato: “Le attività di ispezione si affiancano al piano di sviluppo e manutenzione della rete di distribuzione, che ha permesso di raggiungere eccellenti livelli di qualità del servizio, in linea con i migliori standard europei. Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel piano di miglioramento del servizio elettrico in corso”.