Oltre 30 milioni € in Piemonte per il rischio idrogeologico. In provincia solo 1 milione

Sono 8 i Comuni piemontesi che, sulla base dei criteri nazionali, potranno beneficiare delle risorse del Programma Rendis del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’obiettivo

La formazione di un quadro unitario delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione. Gli interventi riguardano in particolare la messa in sicurezza delle sponde dei torrenti, lavori di consolidamento su scuole ed edifici pubblici e opere di difesa idraulica.

Le cifre

Nel Vercellese andranno più di 16,5 milioni di euro per la realizzazione del canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po .

andranno più di per la realizzazione del canale scolmatore ad ovest di . Per il Cuneese pronti quasi 4,9 milioni di euro per due interventi di arginatura del torrente Mellea a Savigliano. .

pronti quasi per due interventi di arginatura del torrente Mellea a . Nel Torinese oltre 4,5 milioni di euro , di cui 2 milioni di euro per Borgone di Susa per la sistemazione idraulica dei rii Borella e Costa e oltre 2,5 milioni a Piobesi Torinese per la riduzione del rischio idraulico.

oltre , di cui 2 milioni di euro per per la sistemazione idraulica dei rii Borella e Costa e oltre 2,5 milioni a per la riduzione del rischio idraulico. Nel VCO andranno 2,6 milioni di euro destinati al Comune di Premia per la sistemazione idrogeologica del bacino del rio Cingio.

andranno di euro destinati al Comune di per la sistemazione idrogeologica del bacino del rio Cingio. In provincia di Alessandria arriverà 1,05 milioni di euro , destinati a Casalnoceto (450.000) per interventi di messa in sicurezza che riguarderanno anche Volpedo, e a Borghetto di Borbera (600.000) per opere di difesa idraulica del torrente Borbera.

arriverà destinati a (450.000) per interventi di messa in sicurezza che riguarderanno anche Volpedo, e a (600.000) per opere di difesa idraulica del torrente Borbera. In provincia di Asti , arriveranno 660.000 euro destinati a Vesime per lavori di consolidamento del versante sopra gli edifici scolastici ed impianti sportivi.

Le parole

Entusiasti per il nuovo finanziamento il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi: “A breve uscirà il Decreto in cui sono previsti interventi per oltre 30 milioni di euro, a supporto di 8 Comuni del territorio piemontese colpiti da alluvioni e frane. Risorse importanti per la prevenzione del rischio idrogeologico e i danni da maltempo, su cui nel 2022 abbiamo già messo in campo oltre 80 milioni di euro con i fondi PNRR. Con questa nuova assegnazione si sale a 110 milioni di euro per oltre 240 interventi su tutto il territorio regionale“.