OnlyFans: che cos’è e le opinioni contrastanti

A tutti (o quasi) sarà capitato di sentir parlare di OnlyFans . Dal 2016 , anno del suo lancio, oltre 150 milioni di persone si sono iscritte alla piattaforma. Tra queste, circa 1,5 milioni in qualità di creators (fornitori di contenuti digitali) e i numeri sono in continua crescita.

Di cosa stiamo parlando?

OnlyFans viene definito “social media” ma, in realtà, il suo funzionamento differisce non poco da quello delle piattaforme “tradizionali”. Il panorama dei social network infatti non resta immutato, ma è destinato a cambiare giorno dopo giorno. Frequentemente vengono rilasciati aggiornamenti, funzioni innovative e lanciate sul web nuove piattaforme. Se molte non riescono a trovare un buon riscontro, vengono chiuse o abbandonate, altre ottengono il successo e si diffondono tra gli utenti.

OnlyFans

La piattaforma fondata dall’imprenditore inglese Tim Stokely (definito “il re del porno fatto in casa”) è un social destinato principalmente ad un pubblico adulto, che evita le censure, lascia molta libertà agli iscritti di pubblicare ciò che desiderano senza dover sottostare a rigide regole e offre opportunità di monetizzazione.

La peculiarità è che l’accesso ai contenuti pubblicati dai creators è vincolato spesso dal pagamento di un abbonamento (mensile, trimestrale o annuale). L’importo viene stabilito proprio da chi condivide i contenuti e può andare dai 4,99 ai 50 dollari. Il 20% di tutte le cifre versate dagli utenti viene poi trattenuto dalla piattaforma .

OnlyFans si è reso protagonista nel tempo di molte iniziative di beneficenza, a cui hanno partecipato alcuni VIP. Attraverso il sito, molti sono riusciti ad ottenere ingenti profitti. L’attrice Bella Thorne , per esempio, 24 ore dopo la sua iscrizione avvenuta nell’agosto 2020, è riuscita a guadagnare più di 1 milione di dollari, che si sono duplicati in una sola settimana.

Il legame con i fans

OnlyFans è un social sicuro. Le informazioni importanti, come il nome, il cognome e l’indirizzo degli iscritti vengono archiviate su server sicuri e completamente crittografate. In più la piattaforma rende molto difficile (se non impossibile) la diffusione dei contenuti protetti da paywall fuori dal social stesso .

È anche un modo per creare un “legame” più stretto con dei fan selezionati: è più frequente, infatti, che su OnlyFans si riesca ad interagire con il proprio beniamino.

Le polemiche

Riguardano il fatto che i contenuti possono essere anche di tipo NSFW (“Not safe for work”), ovvero sessualmente espliciti, volgari o potenzialmente offensivi. E proprio durante il picco della pandemia nel 2020 c’è stata una crescita esponenziale nella piattaforma. Il Covid-19 ha messo tutti davanti a situazioni limite: dall’isolamento alla gestione di rapporti interpersonali con delle ​barriere fisiche nuove fino alle difficoltà economiche di chi ha perso il lavoro. Così, tra le persone colpite dalla crisi, sono tante (soprattutto giovani) quelle che hanno visto in OnlyFans una risorsa per fare soldi.