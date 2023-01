Grilli a tavola bocciati dal 54% della gente: è prioritario valorizzare la farina del territorio

Sono prodotti estranei alla cultura alimentare italiana e sono molti i dubbi sanitari e salutistici su di essi.

Le farine autorizzate

Continua a suscitare perplessità, anche sul territorio provinciale, l’autorizzazione concessa dall’Unione Europea all’immissione sul mercato di Acheta domesticus, vale a dire il grillo domestico in polvere, parzialmente sgrassato, come nuovo alimento.

La maggioranza degli alessandrini, esattamente come il 54% degli italiani, considera gli insetti estranei alla cultura alimentare nazionale e non li porterebbe mai a tavola mentre. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, sono indifferenti il 24%, favorevoli il 16% e il 6% non sa.

La commercializzazione di insetti a scopo alimentare è resa possibile in Europa dal 1° gennaio 2018 col regolamento Ue sui “novel food” che riconosce gli insetti interi sia come nuovi alimenti che come prodotti tradizionali da paesi terzi. Al momento la Ue ha già autorizzato la vendita, come cibo da portare in tavola, i grilli domestici (Acheta domesticus), la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) e la Locusta migratoria.

I commenti

“Valorizzare la tradizionale farina del territorio deve essere una priorità, senza dimenticare altre farine piemontesi, come quelle di mais o di riso, utilizzate per prodotti da forno. Partendo proprio dai numeri della provincia alessandrina, particolarmente vocata alla produzione di frumento tenero con una superficie di oltre 34.000 ettari e più di 2.000.000 di quintali di produzione”. Così il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco sul via libera dell’Ue alla farina di grillo.

Contrariato anche il direttore Roberto Bianco: “Prodotti che nulla hanno a che fare con quelli preparati con la farina di grano. Al di là della contrarietà degli italiani, l’arrivo sulle tavole degli insetti solleva precisi interrogativi di carattere sanitario e salutistico, a cui è necessario rispondere facendo chiarezza su produzione e provenienza. La maggior parte di essi proviene da Vietnam, Thailandia e Cina, da anni ai vertici delle classifiche per allarmi alimentari”.

In commercio

Dal prossimo mese potreste trovare nei negozi di alimentari pasta, miele, barrette energetiche e biscotti ottenuti con polvere di grillo domestico distribuiti da un’azienda italiana, l’Italian Cricket Farm di Scalenghe, nella Città metropolitana di Torino.