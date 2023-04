Nuovo Codice Appalti: per Uncem è positivo che le Unioni di Comuni siano considerate come le città

Considerare le Unioni di Comuni ‘stazioni appaltanti”, al pari di Provincie, Città metropolitane, Comuni capoluogo e Regioni, è secondo Uncem molto importante.

Il nuovo Codice degli Appalti, in vigore dal 1° aprile, va nella direzione giusta e rafforza la cooperazione tra Comuni piccoli e grandi. L’articolo 63 scrive che queste stazioni appaltanti, dunque anche le Unioni di Comuni, devono presentare da luglio 2023 domanda all’ANAC di scrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate. Dunque occorre rafforzare queste Unioni di Comuni, a vantaggio dei piccoli e dei grandi Comuni, sia con azioni istituzionali regionali, sia nazionali, affinché siano qualificate, come Uncem ha chiesto nelle audizioni parlamentari sul nuovo Codice, per renderle efficienti ed efficaci.

Info

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 – 00185 Roma – tel. +39 06 87390022

e-mail: [email protected]