La storia di Sif, lupo cecoslovacco recuperato da Oipa e in cerca di casa

Sif, cane lupo cecoslovacco di circa 7 anni, non ha alle spalle un passato clemente: adottato da una persona che non era in grado di gestirlo, poi rifiutato da 2 famiglie adottanti, ha vissuto a lungo in isolamento, chiuso in un box e impossibilitato a socializzare con i suoi simili. Questo inevitabilmente lo ha portato ad essere un cane diffidente e non abituato al contatto con esseri umani e altri cani.

Oggi, grazie ai volontari dell’OIPA di Crema, vive in una struttura protetta, dove per la prima volta qualcuno ha creduto in lui, portandolo su un percorso di recupero e socializzazione: Sif è più sereno, fiducioso, in grado di relazionarsi con i suoi simili e con le persone. Cammina al guinzaglio senza problemi, ama le passeggiate, ha voglia di scoprire il mondo e di condividere il suo tempo con qualcuno che lo sappia amare. È un cane energico, curioso, affettuoso, che ha tanto da dare, ma che ha bisogno di un’adozione consapevole: si cerca una persona che conosca i cani, disponibile a intraprendere un percorso di inserimento e a rispettare i suoi tempi e la sua storia.

Sif ha bisogno di una casa dove essere figlio unico, accolto con rispetto, pazienza e consapevolezza. Non è un cane per tutti, ma chi lo adotterà, avrà un affetto profondo, sincero e speciale.

L’OIPA ricorda che chiunque può segnalarle casi di animali alle Guardie Zoofile OIPA, tramite l’apposito form o alle autorità competenti.