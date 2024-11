Nuovi agriturismi, 9 milioni dalla Regione Piemonte per 105 progetti. In provincia sono 11

Dall’Assessorato al Commercio, Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte sono in arrivo 9 milioni di euro destinati a sostenere 105 progetti di aziende agricole piemontesi che intendono ampliare la propria attività con l’apertura di nuovi agriturismi, il potenziamento di quelli esistenti o l’avvio di iniziative complementari alla produzione agricola. I progetti finanziati sono suddivisi per provincia così: Alessandria 11, Asti 15, Biella 4, Cuneo 47, Novara 1, Torino 19, Verbania 2, Vercelli 6.

Il bando finanzia a fondo perduto dal 40% al 60 % della spesa di ogni progetto. Fra gli interventi finanziabili vi sono anche la sistemazione del sedime (livellamenti, inghiaiature ecc., escluse asfaltature e platee in cemento), oltre che alla sosta di camper e roulotte, piazzole per tende, parcheggi auto, zone pic-nic e gioco bambini, e posizionamento di strutture abitative non fisse per l’ospitalità rurale.

Soddisfatto l’assessore Paolo Bongioanni, che spiega: “Il bando ha ricevuto un riscontro eccezionale, che conferma il coraggio e l’intelligenza dell’impresa agricola piemontese nel cogliere l’opportunità di ampliare l’attività verso il turismo enogastronomico. Accogliendo le richieste di Coldiretti, Confagricoltura e Cia, l’offerta agrituristica del Piemonte si arricchisce in modo rilevante, valorizzando i nostri prodotti d’eccellenza proprio lì dove nascono“.

L’assessore Paolo Bongioanni