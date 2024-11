Piemonte: dalla Regione 2.5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

La Regione Piemonte ha approvato l’assegnazione di oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi fondi sono destinati a rafforzare la sicurezza e la resilienza del nostro territorio contro calamità naturali, nonché a migliorare le infrastrutture strategiche per la viabilità e la mobilità dei nostri concittadini.

In provincia di Alessandria 6 interventi per 485.000 euro

Borghetto di Borbera – 110.000 euro per messa in sicurezza del muro di contenimento della viabilità di via Mulino in loc. Persi;

Camino – 85.000 euro per consolidare versante sottoscarpa vicolo dei Poggi in due tratti;

Casasco – 100.000 euro per ripristino tracciato viabilità comunale di Via Cascina Romulin;

Cassine – 70.000 euro per consolidare la scarpata di valle strada comunale Viale Simondetti con opere di sostegno;

Ponzone – 60.000 euro per ripristino e messa in sicurezza di due tratti di strada comunale Ciglione-Grognardo;

Terzo – 60.000 euro per consolidamento strada comunale Regione Valle mediante opere di sostegno di sottoscarpa.

L’assessore Gabusi ha sottolineato l’importanza di questo finanziamento: “Troppo spesso in passato si è parlato di dissesto idrogeologico, ma la nostra amministrazione ha dimostrato coerenza, traducendo le parole in risorse concrete per gli enti locali piemontesi“.