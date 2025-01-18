Turismo italiano in crescita nel 2° trimestre

Economia Viaggiando Video

ROMA (ITALPRESS) – Bilancio positivo per il turismo nel secondo trimestre 2025. Secondo i dati provvisori dell’Istat, i flussi turistici risultano complessivamente superiori a quelli registrati nel medesimo periodo dell’anno precedente: +1,1% gli arrivi e +4,7% le presenze. Rispetto al 2024, nel mese di aprile il numero di arrivi è aumentato dell’1,1% e quello delle presenze del 6,2%. A maggio si è registrato invece un calo sia degli arrivi che delle presenze, che sono tornati a crescere a giugno. Il trimestre si è chiuso con un forte aumento rispetto al 2024: rispettivamente +3,9% gli arrivi e +9,7% le presenze. Complessivamente la domanda straniera ha rappresentato una quota di mercato pari al 60,5% delle presenze totali nel trimestre. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, le presenze negli esercizi alberghieri sono aumentate del 4,3%, ma è soprattutto il comparto extra alberghiero a registrare le migliori performance: +6,1% gli arrivi e +5,4% le presenze. Performance particolarmente positiva per i comuni montani, con una crescita a doppia cifra.
